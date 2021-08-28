Итоги четвертого дня Паралимпиады-2020: Украина ворвалась в топ-5 медального зачета

"Сине-желтые" завоевали уже восемь золотых наград.

На летних Паралимпийских играх-2020 в Токио подошел к завершению четвертый соревновательный день, все 55 комплектов наград 28 августа уже разыграны.

Сборная Украины завоевала в субботу 12 медалей: 5 золотых (Евгений Богодайко, Максим Крипак, Михаил Сербин, Денис Дубров, Елизавета Мерешко - все в плавании), 4 серебряные (Роман Данилюк - в толкании ядра; Ирина Гусева - в дзюдо; Виктор Смирнов - в плавании; Наталья Морквич - в фехтовании на инвалидных колясках) и 3 бронзовых (Иван Май, Максим Николенко - оба в настольном теннисе; Руфат Магомедов - в дзюдо).

После трех соревновательных дней в активе "сине-желтых" 34 награды: 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых. По количеству наград наша страна по-прежнему уверенно занимает 4-е место. В медальном зачете украинцы поднялись на 5-ю позицию.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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