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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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265
Время на прочтение
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Итоги ЧМ-2026: кто получил индивидуальные награды

После завершения Мундиаля были вручены призы лучшим на турнире.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Пау Кубарси

Пау Кубарси / © Associated Press

После финального матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Испания в экстра-таймах победила Аргентину (1:0), состоялась торжественная церемония награждения.

"Фурия Роха" получила чемпионский кубок. Кроме того, были вручены призы лучшим на турнире.

Приз лучшему игроку ЧМ-2026 получил капитан сборной Испании Родри. Вашему вниманию список обладателей всех индивидуальных наград Мундиаля.

Все обладатели личных наград ЧМ-2026 по футболу

"Золотой мяч" ЧМ-2026: Родри (Испания)

"Серебряный мяч": Лионель Месси (Аргентина)

"Бронзовый мяч": Килиан Мбаппе (Франция)

"Золотая бутса" ЧМ-2026: Килиан Мбаппе (Франция)

"Серебряная бутса": Лионель Месси (Аргентина)

"Бронзовая бутса": Джуд Беллингем (Англия)

"Золотая перчатка": Унаи Симон (Испания)

Награда лучшему молодому футболисту ЧМ-2026: Пау Кубарси (Испания)

Трофей фейр-плей: сборная Нидерландов

Отметим, что бронзовые медали завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).

Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.

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Дата публикации
Количество просмотров
265
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