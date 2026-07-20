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Итоги ЧМ-2026: кто получил индивидуальные награды
После завершения Мундиаля были вручены призы лучшим на турнире.
После финального матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором Испания в экстра-таймах победила Аргентину (1:0), состоялась торжественная церемония награждения.
"Фурия Роха" получила чемпионский кубок. Кроме того, были вручены призы лучшим на турнире.
Приз лучшему игроку ЧМ-2026 получил капитан сборной Испании Родри. Вашему вниманию список обладателей всех индивидуальных наград Мундиаля.
Все обладатели личных наград ЧМ-2026 по футболу
"Золотой мяч" ЧМ-2026: Родри (Испания)
"Серебряный мяч": Лионель Месси (Аргентина)
"Бронзовый мяч": Килиан Мбаппе (Франция)
"Золотая бутса" ЧМ-2026: Килиан Мбаппе (Франция)
"Серебряная бутса": Лионель Месси (Аргентина)
"Бронзовая бутса": Джуд Беллингем (Англия)
"Золотая перчатка": Унаи Симон (Испания)
Награда лучшему молодому футболисту ЧМ-2026: Пау Кубарси (Испания)
Трофей фейр-плей: сборная Нидерландов
Отметим, что бронзовые медали завоевала Англия, которая в сверхголевом матче за третье место одолела Францию (6:4).
Ранее сообщалось, что Месси расплакался после поражения в финале ЧМ-2026.