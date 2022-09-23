Итоги летнего трансферного окна в УПЛ: сколько потратили и заработали клубы, кто стали самыми дорогими новичками

Рассказываем, кем усилились клубы украинской Премьер-лиги за последний трансферный период, а также сколько это им стоило.

В четверг, 22 сентября, в Украине закрылось летнее трансферное окно, которое длилось с 1 июля 2022 года.

В условиях полномасштабной войны с Россией украинские клубы понесли немалые кадровые потери, связанные с уходом легионеров. Чтобы компенсировать это, команды украинской Премьер-лиги усиливались преимущественно отечественными футболистами, хотя нашлись и иностранцы, которые не побоялись приехать в Украину в столь опасное время.

ТСН Проспорт подводит итоги летнего трансферного окна в Чемпионате Украины, где новый сезон стартовал 23 августа в условиях военного положения.

Сколько потратили и заработали украинские клубы

По данным портала Transfermarkt, во время летнего трансферного окна клубы УПЛ продали игроков на сумму 49,62 миллиона евро, купили - на 13,84 миллиона евро.

Больше всего на трансферах заработал донецкий "Шахтер" - 44,30 миллиона евро. Также "горняки" и больше всех потратили - 6,6 миллиона евро.

Киевское "Динамо" заработало всего 850 тысяч евро, а потратило - 3,2 миллиона евро.

"Днепр-1" купил футболистов на сумму 1,1 миллиона евро, а продал на 1,9 миллиона евро. Луганская "Заря" заработала 2 миллиона евро, а потратила 750 тысяч евро. Полтавская "Ворскла" потратила на приобретение игроков 1,37 миллиона евро, не продав никого.

Харьковский "Металлист" потратил на трансферы 820 тысяч евро, ничего не заработав. "Колос", "Рух" и "Верес" пополнили свой бюджет на 500 тысяч евро, 50 тысяч евро и 20 тысяч евро соответственно.

Еще семь клубов УПЛ - "Александрия", "Металлист 1925", "Львов", "Черноморец", "Ингулец", "Минай" и "Кривбасс" не совершали трансферы за деньги, обойдясь арендами или подписанием свободных агентов.

Самые дорогие новички УПЛ летнего трансферного окна-2022

По данным портала Transfermarkt, самым дорогим новичком летнего трансферного окна в УПЛ стал вингер сборной Украины Александр Зубков, перебравшийся из венгерского "Ференцвароша" в донецкий "Шахтер" за 2 миллиона евро.

Всего в десятке самых дорогих трансферов оказалось сразу шесть новичков "горняков". Также туда вошли три подписания "Динамо", двое - "Ворсклы", одно - "Днепра-1".

1. Александр Зубков ("Ференцварош" - "Шахтер") - 2 млн евро

2. Иван Петряк ("Фехервар" - "Шахтер") - 1.5 млн евро

3. Владислав Кабаев ("Заря" - "Динамо") - 1.2 млн евро

4. Марьян Швед ("Мехелен" - "Шахтер") - 1 млн евро

4. Джастин Лонвейк ("Виборг" - "Динамо") - 1 млн евро

4. Кахим Перрис ("Копер" - "Динамо") - 1 млн евро

4. Янис Хамаче ("Боавишта" - "Днепр-1") - 1 млн евро

8. Егор Назарина ("Заря" - "Шахтер") - 800 тысяч евро

8. Невен Джурасек ("Динамо" Загреб - "Шахтер") - 800 тысяч евро

10. Андрей Тотовицкий ("Колос" - "Шахтер") - 500 тысяч евро

10. Василий Кравец ("Леганес" - "Ворскла") - 500 тысяч евро

10. Таулян Сефери ("Тирана" - "Ворскла") - 500 тысяч евро

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