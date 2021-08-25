Итоги первого соревновательного дня Паралимпиады-2020: Украина - в тройке по количеству наград и в топ-5 медального зачета

Итоги первого соревновательного дня Паралимпиады-2020: Украина - в тройке по количеству наград и в топ-5 медального зачета

В копилке нашей страны уже есть одно "золото".

На летних Паралимпийских играх-2020 в Токио подходит к завершению первый соревновательный день, а все медали 25 августа уже разыграны.

Сборная Украины уже завоевала восемь наград: 1 золотую (Елизавета Мерешко - в плавании), 5 серебряных (Антон Коль, Максим Крипак и Алексей Вирченко - в плавании; Артем Манько и Елена Федота - в фехтовании на инвалидных колясках) и 2 бронзовых (Евгения Бреус - в фехтовании на инвалидных колясках; Анна Гонтарь - в плавании).

По количеству завоеванных медалей "сине-желтые" уступают лишь Австралии (10). Также восемь наград завоевали паралимпийцы Китая.

В медальном зачете Украина занимает 5-е место. Больше "золота" выиграли те же Австралия и Китай, а также команда РПК и Китая.

Паралимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины будут защищать 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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