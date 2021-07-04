"Итоги подведем в Киеве": первые слова Шевченко после фиаско в матче с Англией на Евро-2020

Наставник "сине-желтых" поделился мнением о не лучшем поединке в исполнении подопечных.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение (0:4) от национальной команды Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы-2020.
"Сегодня самую большую роли сыграли эпизоды, где мы не доиграли. Особенно на втором этаже, где мы знали, что у Англии есть преимущество.
Потеряли Кривцова, и он мог составить им конкуренцию в воздухе. Для нас - ощутимая потеря. Пропустили на старте первого и второго таймов - это моменты, где мы не доиграли.
Команда не отказывалась от своей структуры, от своих принципов. Были моменты, где мы контролировали мяч, создавали шансы. Конечно, есть у них преимущество в классе.
Если бы у нас были все игроки здоровы в течение турнира, были в лучшей форме, то, думаю, все равно было бы тяжело повторить этот результат.
Итоги Евро? Я не буду сейчас подводить итоги Евро. Приедем в Киеве - и подведем итог. Что было хорошее, что плохое", - сказал Шевченко во время флеш-интервью после матча.
- Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).
- В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем полуфинале обыграла Чехию (2:1).