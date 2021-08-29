Итоги пятого дня Паралимпиады-2020: Украина выиграла 10 золотых наград и удерживает 5-ю позицию в медальном зачете

В активе "сине-желтых" 43 награды.

На летних Паралимпийских играх-2020 в Токио подошел к завершению пятый соревновательный день, все 62 комплекта медалей 29 августа уже разыграны.

Сборная Украины завоевала в субботу 9 наград: 2 золотые (Оксана Зубковская - в прыжках в длину; Роман Полянский - в академической гребле), 5 серебряных (Андрей Трусов, Денис Остапченко, Илья Яременко - все в плавании; Наталья Олейник - в пауэрлифтинге; Анастасия Мыснык - в толкании ядра) и 2 бронзовые (Александр Назаренко - в дзюдо; Максим Веракса - в плавании).

После пяти соревновательных дней в активе "сине-желтых" 43 медали: 10 золотых, 22 серебряных и 11 бронзовых. По количеству наград наша страна по-прежнему уверенно занимает 4-е место. В медальном зачете украинцы сохранили за собой 5-ю позицию.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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