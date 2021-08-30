Итоги шестого дня Паралимпиады-2020: Украина выиграла еще две золотые награды и сохраняет место в топ-5 медального зачета

Итоги шестого дня Паралимпиады-2020: Украина выиграла еще две золотые награды и сохраняет место в топ-5 медального зачета

В активе "сине-желтых" 54 награды.

На летних Паралимпийских играх 2020 в Токио подошел к концу шестой соревновательный день, все 54 комплекта медалей 30 августа уже разыграны.

Сборная Украины завоевала в понедельник 11 наград: 2 золотые (Марина Литовченко - в настольном теннисе; Андрей Трусов - в плавании), 5 серебряных (Виктор Дидух - в настольном теннисе; Андрей Дорошенко - в стрельбе из пневматического ружья; Игорь Цветов - в беге на 100 метров; Михаил Сербин - в плавании; Яна Лебедева - в метании диска) и 4 бронзовые (Ирина Щетник - в стрельбе из пневматического ружья; Юрий Божинский, Денис Дубров, Андрей Трусов и Максим Крипак - в эстафете в плавании; Роман Павлюк - в прыжках в длину; Зоя Овсий - в метании диска).

После шести дней соревнований в активе "сине-желтых" 54 медали: 12 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых. По количеству наград наша страна по-прежнему уверенно занимает 4-е место. В медальном зачете украинцы сохранили за собой 5-ю позицию.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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