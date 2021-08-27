Итоги третьего дня Паралимпиады-2020: Украина - 4-я по количеству наград и в топ-10 медального зачета

Итоги третьего дня Паралимпиады-2020: Украина - 4-я по количеству наград и в топ-10 медального зачета

В копилке нашей страны - три "золота".

На летних Паралимпийских играх-2020 в Токио подошел к завершению третий соревновательный день, все 44 комплекта наград 27 августа уже разыграны.

Сборная Украины завоевала в пятницу 13 медалей: 2 золотые (Мариана Шевчук - в пауэрлифтинге; Анна Стеценко - в плавании), 7 серебряных (Владислав Белый - в метании копья; Сергей Клипперт, Андрей Трусов, Екатерина Денисенко, Кирилл Гаращенко - в плавании; Евгения Бреус, Наталия Мандрик, Елена Федота и Наталия Морквич - в командном фехтовании; Анастасия Москаленко - в метании булавы) и 4 бронзовых (Юлия Павленко - в прыжках в длину); Егор Дементьев - в велоспорте; Юлия Иваницкая и Наталья Николайчук - в дзюдо).

После трех соревновательных дней в активе "сине-желтых" 22 награды: 3 золотые, 13 серебряных и 6 бронзовых. По количеству наград наша страна занимает 4-е место. В медальном зачете украинцы - девятые.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийца в 15 видах спорта.

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