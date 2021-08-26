Итоги второго дня Паралимпиады-2020: Украина - в топ-10 медального зачета и шестая по количеству наград

Итоги второго дня Паралимпиады-2020: Украина - в топ-10 медального зачета и шестая по количеству наград

26 августа украинская копилка пополнилась еще одной медалью.

Завершился второй соревновательный день Паралимпийских игр-2020 в Токио. По сравнению с первым днем Паралимпиады-2020, в течение которого украинцы завоевали сразу восемь наград, второй день оказался не таким успешным.

26 августа наши паралимпийцы завоевали одну медаль. Пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" на дистанции 200 метров комплексным стилем. В квалификационном заплыве на этой дистанции Мерешко установила мировой паралимпийский рекорд.

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Очень близкой была Украина к наградам и в других плавательных дисциплинах, однако трижды останавливалась в шаге от пьедестала почета. Четвертые места заняли Михаил Сербин (400 метров, вольный стиль, класс - S11), Алексей Вирченко (100 метров, спина, класс - S13) и Денис Остапченко, Ярослав Семененко, Анна Гонтарь и Елизавета Мерешко в микст-эстафете (4х50 метров, вольный стиль) .

Константин Панасюк стал 6-м в пауэрлифтинге (до 54 кг, класс - PWL). Также шестое место занял пловец Кирилл Гаращенко (100 метров, спина, класс - S13).

Что касается фехтования на шпагах, то Наталья Мандрик вылетела в 1/8 финала, а в четвертьфинале борьбу прекратили Артем Манько, Олег Науменко, Антон Дацко, Евгения Бреус и Елена Федота.

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Таким образом, после второго соревновательного дня Паралимпиады-2020 в активе украинских спортсменов 9 медалей: одна золотая, 6 серебряных и две бронзовые.

В медальном зачете Украина опустилась с 5-го места на 9-е. По количеству выигранных наград "сине-желтые" расположились на 6-й позиции. Больше медалей завоевали только команды Китая, РПК, Великобритании, Австралии и Италии.

Паралимпийские игры-2020 в Токио продолжаются с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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