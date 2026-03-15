Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2026: на каком месте Украина

Украинские паралимпийцы / Национальный паралимпийский комитет Украины

Сборная Украины заняла седьмое место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

За девять соревновательных дней украинские паралимпийцы завоевали 19 медалей: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых.

Победу в медальном зачете одержал Китай — 44 награды, из которых 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.

Второе место заняла сборная США, а на третьей строчке финишировало государство-террорист, спортсменов из которого Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил к участию в Паралимпийских играх-2026 со своим флагом и гимном.

По количеству выигранных наград на Паралимпиаде-2026 сборная Украины финишировала на третьей позиции.

Итоговый медальный зачет Паралимпиады-2026

1. Китай — 44 (15 + 13 + 16)

2. США — 24 (13 + 5 + 6)

3. Государство-террористк — 12 (8 + 1 + 3)

4. Италия — 16 (7 + 7 + 2)

5. Австрия — 13 (7 + 2 + 4)

6. Франция — 12 (4 + 4 + 4)

7. Украина — 19 (3 + 8 + 8)

8. Канада — 15 (3 + 4 + 8)

9. Нидерланды — 7 (3 + 3 + 1)

10. Швеция — 7 (3 + 0 + 4)

Отметим, что на прошлой зимней Паралимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, сборная Украины заняла рекордно высокое второе место в медальном зачете. Наши параатлеты завоевали 29 наград: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

На Паралимпийских играх-2022 украинцы обновили сразу два исторических рекорда: по количеству выигранных наград на одной зимней Паралимпиаде, а также за завоеванными золотыми медалями.

Ранее сообщалось, что Украина будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026 из-за присутствия там россиян и белорусов.

Также мы рассказывали, что российских спортсменов освистали на церемонии открытия Паралимпиады-2026.