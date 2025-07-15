Иван Петряк в подкасте Дениса Бойко: о дебюте на "Донбасс Арене", отношениях с "Шахтером", футбольных факапах

Денис Бойко и Иван Петряк

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В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко Иван Петряк поделился своим футбольным путем – от детской лиги до "Шахтера", рассказал об игре в Венгрии, операции на мозге и шлеме за 2 тысячи долларов, психологических трудностях во время полномасштабной войны, возвращении в Украину и поиске новой команды.

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Футбольный дебют

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В спорте Иван Петряк с детства, подростком учился в Олимпийском колледже имени Ивана Поддубного в Киеве и играл в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.

"Папа купил мне футболку Пауло Мальдини, она была по голень, как в халате ходил. У всех были базовые футболки: Фигу, Зидан, Рауль, Бекхэм, Шева. Так и прижилась кличка Мальдини".

Первый футбольный просмотр был неудачен, но ему предложили попробовать себя в "дубле" луганской "Зари". Через две недели тренировок 17-летний Иван подписал свой первый профессиональный контракт.

В 2012 году спортсмену впервые удалось сыграть на "Донбасс Арене" в матче "Шахтер" – "Заря", который стал его дебютом в высшей лиге. Иван говорит, что этот стадион был лучшим в мире.

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"Меня взяли в первую команду, я потренировался полтора дня, и сказали, что я прохожу в заявку на матч с "Шахтером" в Донецке. Я такого никогда не видел! Я зашел в раздевалку и подумал, что не туда попал. А перед игрой, как выходишь на стадион, ты понимаешь, что прожил эту жизнь".

Шлем за 2 тысячи долларов

На одном из выездных матчей в Киеве из-за сильной жары Ивану стало плохо. При обследовании МРТ показало, что у парня с рождения две кисты в головном мозге, которые необходимо оперировать. Через полгода реабилитации спортсмен постепенно готовился вернуться на поле.

"Врачи сказали, что без шлема нельзя, потому что операция была очень сложная. Для шлема нужно было сделать силиконовую форму, я с этим "ведром" сидел, чтобы она застыла. Едва сняли. Я думал, что за нее заплатит команда, потому что за маску хотели 2 тысячи долларов. Я дал 500 долларов, а зарплата была 600 долларов".

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Ивану сделали карбоновый шлем с номером "34", который больше походил на каску, чем на шлем для футбола, и ждали оплаты еще 1 500 долларов. Денег не хватало, поэтому спортсмен позвонил главному тренеру, чтобы одолжить денег.

"Он сказал никому ничего не платить, это аферисты, потому что меня никто с таким шлемом не допустит на матч. Это же можно голову кому-то снести, если бороться. Так я те 1 500 долларов и не отдал, а мои 500 долларов никто не вернул. Так от шлема осталось только фото".

"Я пошел туда, где давали больше денег": работа в Венгрии

Летом 2018 года Иван стал игроком венгерского "Ференцвароша" на правах аренды из донецкого "Шахтера".

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"В Венгрии 9 миллионов жителей, 3 из них – фанаты "Ференцвароша". Они там очень мощные, жесть. Мы когда играли дерби, ты только попробуй проиграть, домой можно не ехать, а если выиграешь – на руках понесут. Ну класс!"

Будучи в аренде в клубе "Ференцварош", Иван общался с главным тренером о том, что ему уже надоело сотрудничество в формате аренды, хочется стабильности и стать частью основного состава. Параллельно с этим Иван вел переговоры с клубом "Фехервар" – прямым конкурентом "Ференцвароша" в чемпионате.

"Они поймали меня под подъездом и мы подписали контракт на 4 года у меня дома. "Фехервар" и "Ференцварош" – это прямые конкуренты, как "Динамо" и "Шахтер". На следующий день после подписания они заплатили за трансфер "Шахтеру".

После того, как все стороны узнали о подписании нового соглашения, Ивану и его семье угрожали. Спортсмен делится, что боялся, потому что венгерские ультрасы его преследовали.

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"Неделя замерла": о том, как великая война все изменила

В начале полномасштабного вторжения Иван с женой и двумя сыновьями уже несколько лет жили в Венгрии. Они приютили родственников и беженцев из Украины, тогда какое-то время в доме спортсмена жило 13 человек, которым позже спортсмен арендовал дом несколько месяцев.

"Я не мог тренироваться. Я не мог спать, начал пить вино почти каждый день. Я начал запивать эту обиду, горечь, тревогу, беспомощность".

В феврале 2022 года в венгерском "Фехерваре" играло четыре украинца. Иван говорит, что сразу почувствовал поддержку клуба, отношение изменилось.

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Иван с семьей вернулись в Украину, потому что ему позвонили по телефону из "Шахтера" и предложили новый контракт. Это было сложное решение, но хорошие условия и четыре года нового контракта дома убедили спортсмена вернуться в Украину.

"Я 100% был не прав": о стычке на поле

Частью клуба "Черноморец" Иван стал на правах аренды из "Шахтера" в августе 2024 года. С каждым месяцем становилось все сложнее играть и оставаться собранным, ведь частые неудачи "прибивали".

"Коллектив там был мощный, действительно классные пацаны. Мы играли, но не было поставленной игры, не было понимания друг друга на поле. Люди постоянно менялись, подъезжали".

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Решающей для карьеры спортсмена в этом клубе стала стычка с арбитром на матче 15-го тура против "Александрии". Тогда команда проиграла со счетом 0:3, а Иван получил красную карточку за толчок рефери и неспособность быстро овладеть собой, ведь продолжал доказывать свое мнение на поле.

"Я сразу понимал, что я не прав, но я не жалею об этом. Я понимаю, что я подставил команду, мы разговаривали с Бодей (ред. – футболист "Черноморца" Богдан Бутко, которого за несколько минут на том же матче отстранили от игры) о том, что подставили ребят, что стыдно. За это я тогда понес наказание: три игры дали, как дядьке".

Период ожидания: "У меня основная задача – себя не обманывать"

Сегодня Иван Петряк является левым вингером "Шахтера", тренируется в составе юношеской команды и ищет себе новый клуб для аренды или перехода, ведь не имеет постоянной игровой практики.

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"Сейчас общаемся, все зависит от команды, от "Шахтера". Я мало что решаю. У тебя есть контракт, у тебя есть семья, я это не скрываю. Все, кто хоть три раза по мячу попали, это понимают. Сложно делать выбор в пользу денег. Мне уже 31 год, понимаешь ситуации в командах. Если бы мне было двадцать, не было семьи, то я бы уже поблагодарил и искал другое. Здесь ситуация другая".

Спортсмен объясняет, что из-за войны украинцам гораздо сложнее поддерживать свое ментальное здоровье, вести бизнес, выполнять рутинные вещи. Это также касается и уровня украинского футбола, который ухудшается с начала полномасштабного вторжения. Иван рекомендует руководителям клубов и ответственным за молодые таланты больше способствовать детскому футболу, поддерживать юношей и увеличивать финансирование для детских тренеров.

Напомним, что интервью с Иваном Петряком вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Денис Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.

Гостями шоу уже были Андрей Ярмоленко , Николай Морозюк и Сергей Кривцов . Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.

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