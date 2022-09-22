Из плена рашистов освободили украинского арбитра-нейрохирурга, который спасал раненых в Мариуполе

Украинский футбольный судья Дмитрий Кубряк, захваченный в плен российскими оккупантами, теперь снова на свободе. Накануне его освободили вместе с другими военнопленными.

33-летний Кубряк в мирное время работал нейрохирургом, совмещая основную работу с судейством. После начала полномасштабного российского вторжения на украинские территории Дмитрий спасал раненых украинских воинов в военном госпитале Днепра. Несмотря на угрозу жизни, Кубряк вместе с коллегами поехал спасать раненых защитников Украины в Мариуполь, где его и захватили в плен оккупанты.

К счастью, теперь смелый врач-рефери был освобожден из плена рашистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Футбольный арбитр и храбрый врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк освобожден из плена рашистов! Вместе с другими Героями-защитниками Мариуполя, среди которых есть футбольные ультрас разных украинских клубов, и их военными руководителями Денисом Прокопенко ("Редис"), Сергеем Волынским ("Волына") ) и Святославом Паламарем ("Калина").

С Дмитрием, ранее работавшим на матчах ПФЛ, мы виделись в конце марта в госпитале Днепра, где он оперировал наших раненых воинов. Вскоре он, несмотря на огромный риск, поехал с группой других медиков в окруженный российской ордой город Герой Мариуполь, чтобы спасать его Героев-защитников. Где и попал в плен к оккупантам. Это были 5 месяцев очень тяжелых испытаний для Дмитрия, который находился в печально известной Еленовке, и в течение которых мы верили, волновались, молились, поддерживали семью Дмитрия и искали возможности для его освобождения.

Недавно о возможностях для освобождения из плена оккупантов наших спортсменов в телефонном разговоре говорили Президент Украины Владимир Зеленский и президент УЕФА Александер Чеферин. Александер в это время находился в Хорватии, где мы в рамках работы Исполкома УЕФА обсуждали важность решения этого вопроса. И вот, благодаря нашим молитвам, усилиям военных и руководства государства Дмитрия удалось освободить из плена. Для меня было честью и чрезвычайно приятной миссией сообщить об этом лично жене нашего Героя - Наталье, а также его сыну и матери.

Во время разговора с Дмитрием выразил восхищение его героизмом и выдержкой. А еще пообещал ему, что он обязательно получит назначение на матче и сможет продолжить в Украине карьеру арбитра на самом высоком уровне. Ведь Герой, который спас многие жизни наших воинов и сам выдержавший столько испытаний, является символом непокорности! Он является невероятным примером для своих коллег-арбитров, футболистов, на матчах которых будет работать, и для всей футбольной семьи Украины! Верю, что со временем Дмитрий будет работать и на международных матчах", - написал Павелко.

Футбольный арбитр и храбрый врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк освобожден из плена рашистов! Вместе с другими... Опубликовано Андреем Павелком Среда, 21 сентября 2022 г.

Напомним, что 21 сентября состоялся исторический обмен пленными - Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них есть воины "Азова".

200 наших героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" - на 55 оккупантов.

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