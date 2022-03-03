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Из-за нападения РФ на Украину: Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России

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Из-за нападения РФ на Украину: Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России

Associated Press

"Королева автоспорта" солидарна с мировым сообществом и осуждает действия страны-агрессора.

Самая престижная в мире серия автогонок Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России.

Решение было принято в связи с военным вторжением Российской Федерации в Украину. Об этом сообщает официальный сайт "Королевы автоспорта".

"Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России. Это значит, что в будущем Россия не будет проводить гонку", - говорится в заявлении серии.

Отметим, что контракт "Формулы-1" с Россией был рассчитан до 2025 года. С 2014 года этап проходил в Сочи, с сезона-2023 Гран-при России планировали проводить на новой трассе "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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