Из-за нападения РФ на Украину: Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при России

"Королева автоспорта" солидарна с мировым сообществом и осуждает действия страны-агрессора.

Самая престижная в мире серия автогонок Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России.

Решение было принято в связи с военным вторжением Российской Федерации в Украину. Об этом сообщает официальный сайт "Королевы автоспорта".

"Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России. Это значит, что в будущем Россия не будет проводить гонку", - говорится в заявлении серии.

News from Formula 1:



'Formula 1 can confirm it has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoter meaning Russia will not have a race in the future'



Story to follow. — The Race (@wearetherace) March 3, 2022

Отметим, что контракт "Формулы-1" с Россией был рассчитан до 2025 года. С 2014 года этап проходил в Сочи, с сезона-2023 Гран-при России планировали проводить на новой трассе "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – 5840 человек,

самолетов – 30,

вертолетов – 31,

танков – до 211,

боевых бронированных машин ‒ 862,

артиллерийских систем – 85,

средства ПВО – 9,

РСЗО - 40,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

легкие скоростные катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: