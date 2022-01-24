Из-за обязательной вакцинации: известный биатлонист отказался ехать на Олимпиаду-2022

Четырехкратный участник зимних Игр не выступит в Пекине.

Словенский биатлонист Клемен Бауэр не примет участия в Олимпийских играх-2022 в Пекине из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. 36-летний спортсмен отметил, что принял такое решение, поскольку не готов к вмешательству в свой организм "непроверенными средствами".

"Жизнь состоит из решений. Некоторые легче, некоторые сложнее. Но это решение наверняка стало для меня одним из самых трудных. Нелегко принять его с учетом, что оно мешает заниматься любимым делом, которое сопровождает меня в течение более половины жизни.

Как спортсмен, который долгое время на топ-уровне, я с особым вниманием отношусь к своему телу и здоровью. И я никогда не принимаю ничего, что мне дается как должное.

Я всегда был внимателен к тому, что происходит с моим телом во время тренировок, соревнований и других стрессовых нагрузок. Я очень доверяю своей собственной иммунной системе и верю в природное сопротивление, однако я ни в коем случае не готов к вмешательству в свой организм непроверенными средствами без особой нужды", - написал биатлонист в соцсети.

Бауэр является участником четырех Олимпиад - в Турине (2006), Ванкувере (2010), Сочи (2014) и Пхенчхане (2018). Лучшим результатом словенца на зимних Играх было четвертое место в спринте в Ванкувере.

Также Бауэр является серебряным призером Чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4-го по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.

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