Из-за отмены "бана" россиян и белорусов: Германия отказалась принимать Кубок мира по фехтованию

Федерация фехтования Германии (DFB) отказалась от проведения Кубка мира по женской рапире.

Об этом сообщила пресс-служба федерации.

Причиной отказа немцев принять турнир стало решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

"Как и раньше, мы остаемся солидарными с людьми в Украине, которые страдают от захватнической войны. Федерация фехтования Германии теперь хочет дать четкий сигнал, что мы хотели бы другого результата, и что мы все еще видим большое количество открытых вопросов, которые делают проведение турнира невозможным. Как бы мы ни хотели представить наших лучших спортсменов немецкой публике и дать им возможность использовать преимущество родных стен на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства заставляют нас принять тяжелое решение", – объяснила президент DFB Клаудия Бокель.

Отметим, что начало Кубка мира по женской рапире было запланировано на 6 мая 2023 года в немецком городе Тауэрбишофсхайм.

Решение о возвращении фехтовальщиков из РФ и Беларуси к международным соревнованиям вступит в силу во второй половине апреля. Таким образом, спортсмены из стран-агрессоров будут представлены на чемпионатах Европы и мира 2023 года, а также в квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже.

Напомним, в марте 2022 года российских и белорусских фехтовальщиков отстранили от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако в марте этого года на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования было принято решение об отмене этого "бана".

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