Из-за травмы Цыганкова: Ребров изменил заявку сборной Украины на октябрьские матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал вынужденную замену в заявке сборной Украины на октябрьские матчи квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты.

Как сообщает официальный сайт УАФ, вместо травмированного Виктора Цыганкова в составе "сине-желтых" к важным поединкам будет готовиться полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок. Он был переведен из резервного списка в основной.

Национальная команда начнет свой сбор 8 октября в Праге. Именно в чешской столице украинцы 14 октября сыграют номинально домашний матч против Северной Македонии. 17 октября подопечные Реброва на выезде встретятся с Мальтой.

Завершит групповой этап отбора на континентальное первенство сборная Украины 20 ноября номинально домашним матчем против Италии. Место проведения поединка Украина – Италия еще не определено.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров)

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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