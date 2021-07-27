Из-за тропического шторма организаторы Олимпийских игр изменили расписание соревнований

В Токио "Непартак" принес только дождь и направился дальше на север страны.

Организаторы Олимпийских игр изменили расписание некоторых соревнований — в частности, по академической гребле и женскому триатлону. И все из-за тропического шторма "Непартак".

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 27 июля.

Непогода накрыла японское побережье, задев и район Токио, где проходят Олимпийские игры. Синоптики опасались, что шторм может набрать мощность и перерасти в ураган, впрочем этого не произошло — в Токио "Непартак" принес только дождь и направился дальше на север страны.

Напомним, что в Японии Украина взяла уже три медали — бронзу завоевала 20-летняя Дарья Билодид в дзюдо. Также бронзовая медаль досталась шпажисту — 36-летнему Игорю Рейзлину. Пополнили украинскую копилку и Елена Костевич и Олег Омельчук — они выиграли "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета.

Стоит отметить, что Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Новости мира: из-за тропического шторма организаторы Олимпиады изменили расписание соревнований

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