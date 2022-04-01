Из-за войны в Украине: сборная Италии отказалась играть с Россией в отборе ЧМ-2023 по баскетболу

Итальянцы возмущены, что страну-агрессора до сих пор не исключили из планетарного первенства.

Федерация баскетбола Италии приняла решение не играть против сборной России матч квалификации на Чемпионат мира-2023 из-за полномасштабного военного вторжения страны-агрессора в Украину.

Об этом сообщил президент организации Джованни Петруччи.

"Международный баскетбол выделяется своей позицией, которая войдет в историю, а именно ждать май для дальнейших действий против России. Я действительно разочарован и не думал, что это зайдет так далеко. Недостаточно было того, что почти все международные федерации исключили Россию из соревнований и что CAS подтвердил положения, принятые по этому поводу Федерацией футбола Италии, не хватило даже рекомендации МОК, которую, очевидно, приняли за "лекцию".

Идет война, что еще должно произойти? Оценили ли тогда в ФИБА, что во второй фазе квалификации к ЧМ-2023 могут быть два матча между Россией и Украиной? Я не вижу, что может измениться с сегодняшнего дня до мая.

Понятно, что в этом отношении спортсмены не несут ответственности. Мы решили, что национальная команда не будет играть пятый матч первого квалификационного этапа отбора ЧМ-2023 против России, запланированный на 1 июля 2022 года.

Аналогичное решение было принято Федерациями Нидерландов и Исландии, обе из которых являются частью той же группы, что и мы", – сказал Петруччи.

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