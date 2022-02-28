Из-за вторжения РФ в Украину: УЕФА расторг многомиллионный контракт с "Газпромом"

Из-за вторжения РФ в Украину: УЕФА расторг многомиллионный контракт с "Газпромом"

Решение вступает в силу немедленно.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение расторгнуть контракт с российским "Газпромом" в ответ на развязанную Российской Федерацией войну в Украине.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие между сторонами соглашения, включая Лигу чемпионов, соревнования национальных сборных и Евро-2024.

По неофициальной информации, сотрудничество с "Газпромом" должно было приносить УЕФА до 40 миллионов евро в год. Добавим, что сегодня контракт с "Газпромом" расторг немецкий "Шальке".

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА отстранили Россию от участия в турнирах. В частности, российские футбольные клубы выгнали из еврокубков, а сборная России не будет допущена к матчам плей-офф ЧМ-2022.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: