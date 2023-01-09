Избежал смертной казни: иранского футболиста приговорили к многолетнему заключению

26-летнему игроку был пересмотрен приговор после резонанса в СМИ.

Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани приговорен к 25 годам тюрьмы на родине.

Ранее 26-летний спортсмен оказался среди 28 человек, приговоренных к смертной казни после участия в массовых протестах против произвола власти в стране. Впрочем, после общественного резонанса в Иране пересмотрели наказание для футболиста, заменив казнь на тюремное заключение, сообщает издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что 16 лет лишения свободы иранец получил за якобы соучастие в убийстве трех правоохранителей, еще 5 лет дали за якобы участие в преступной группировке, 2 года – за участие в протестах, еще 2 года – за намерения нарушить общественный строй.

Согласно местному законодательству, Наср Азадани будет отбывать наказание одновременно, поэтому вместо 25 лет проведет в тюрьме 16.

Ранее Азадани выступал за такие клубы как "Рах-Ахан" и "Трактор Табриз", а также защищал цвета юношеской сборной Ирана.

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