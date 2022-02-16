Избежать правосудия не получится: Италия выдала международный ордер на арест звездного бразильского футболиста

В 2013 году Робиньо изнасиловал 23-летнюю девушку.

Высший кассационный суд Италии в середине января оставил приговор бразильского футболиста Робиньо до девяти лет лишения свободы за участие в групповом изнасиловании.

Инцидент произошел в 2013 году, когда Робиньо, игравший в то время за "россонери", и еще пять человек в ночном клубе изнасиловали 23-летнюю албанскую девушку.

Во вторник, 15 февраля, прокуратура Милана направила запрос об экстрадиции и ордере на арест в министерство юстиции, сообщает France 24.

Конституция Бразилии запрещает экстрадицию собственных людей. Однако международный ордер означает, что Робиньо может угрожать арестом, если он покинет родную страну.

Добавим, что в 2009 году Робиньо был арестован и выпущен под залог по подозрению в изнасиловании в Англии, но дело было закрыто.

Робиньо завершил игровую карьеру в 2020 году, не проведя ни одного матча за бразильский "Сантос", с которым он подписал контракт в октябре 2020-го.

Ранее бразилец выступал за "Милан", "Реал", "Сити", "Гуанчжоу Эвергранд", "Атлетико Минейро", турецкие "Сивасспор" и "Истанбул Башакшехир".

За сборную Бразилии Робиньо сыграл 100 матчей и забил 29 голов. В 2007 году он выиграл из "Селесао" Кубок Америки.

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