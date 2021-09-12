Избиение легенды: 58-летнего Холифилда жестко нокаутировали в первом раунде (видео)

Эвандер Холифилд досрочно проиграл показательный поединок бразильскому бойцу ММА.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Эвандер Холифилд вернулся на ринг после 10 лет перерыва. 58-летний американец в Голливуде провел выставочный поединок с бразильским экс-чемпионом UFC в полутяжелом весе Витором Белфортом.

Формат боя предусматривал восемь раундов по две минуты, однако все закончилось невероятно быстро. Со стартового гонга Белфорт доминировал в ринге, а в конце первого раунда отправил Холифилда в нокдаун. Эвандер сумел подняться, но снова мощно пропустил по голове и корпусу.

В итоге рефери был вынужден остановить поединок, чтобы не рисковать здоровьем Холифилда. Таким образом, Белфорт победил легенду бокса нокаутом всего за минуту и 44 секунды.

Holyfield would have destroyed this guy in 30 seconds in his prime. Should be embarrassed celebrating like that! #HolyfieldBelfort pic.twitter.com/jzHUmIIwPN — Strictly Boxing Fans (@ BoxingBritain1) September 12, 2021

Интересно, что бой комментировал бывший президент США Дональд Трамп.

Associated Press

Холифилд провел последний бой в 2011 году. Он единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Ему удалось завоевать звание абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях: первом тяжелом и супертяжелом.

В активе Холифилда 57 поединков, 44 победы (29 - нокаутом), 10 поражений и две ничьи. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

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