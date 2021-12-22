Избиение олимпийского чемпиона: стало известно, какое наказание грозит обидчикам спортсмена

Подозреваемые могут быть приговорены к 12 годам тюрьмы.

В ночь на 21 декабря российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев стал жертвой нападения в центре Москвы.

Как сообщает "Р-Спорт", по статье о причинении вреда здоровью средней тяжести, нападающие могут получить до пяти лет лишения свободы.

При этом в московской полиции не исключают, что уголовное дело может быть переквалифицировано на более тяжкую статью – если состояние фигуриста будет ухудшаться. В таком случае задержанных могут приговорить к 12 годам тюрьмы.

32-летний Соловьев сейчас находится в Боткинской больнице, его диагноз – ушиб головного мозга средней тяжести при незначительном субарахноидальном кровоизлиянии.

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