Избил семейную пару: экс-капитан "Металлиста" оказался в эпицентре скандала

Правоохранители начали расследование инцидента.
Бывший полузащитник "Металлиста" и ряд бразильских клубов Клейтон Шавьер оказался в эпицентре скандала. 38-летний бразильец обвиняется в нанесении телесных повреждений супружеской паре.
Об этом сообщает Lance.
У известного футболиста возник конфликт с семейной парой, праздновавшей день рождения в одном из баров в бразильском городе Сан-Жозе-да-Тапера.
Шавьер и потерпевшие впервые поссорились 27 ноября прошлого года после финала Копа Либертадореса между Фламенго и Палмейрасом. Детали этого инцидента не сообщаются. Все продлилось 29 января. Пара праздновала день рождения и отправилась в бар, где натолкнулась на Шавьера. Между мужчинами снова были разногласия и все переросло в агрессию под влиянием алкоголя.
"Я встала из-за стола и пошла поговорить с двоюродным братом. Когда я вернулась, Клейтон уже был за моим столом. А когда я вернулась второй раз, то между моим мужем и ним уже был конфликт", — загадала пострадавшая женщина Мария Хосе да Силва .
- Шавьер выступал за "Металлист" с 2010 по 2015 годы.
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