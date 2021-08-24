Избитый до крови боец нокаутировал соперника жесточайшей "вертушкой" (видео)

Неожиданное завершение поединка.

Свидетелями яркого нокаута стали зрители на турнире UFC on ESPN 29 в Лас-Вегасе в бою между чилийским бойцом смешанных единоборств Игнасио Бахамондесом и американцем Рузвельтом Робертсом.

Случился он в третьем раунде поединка. Бахамондес, у которого к тому моменту уже было в кровь избито лицо, нанес сопернику мощнейший удар ногой с разворота в лицо, после которого тот улетел в тяжелый нокаут.

Bahamondes KO's Roberts in the last few seconds of the last round #UFCVegas34 pic.twitter.com/8YnnO8CwfB — Hands like Ngannou (@likengannou) August 22, 2021

23-летний Бахамондес одержал 12-ю победу в карьере. В его пассиве также 4 поражения.

27-летний Рузвельт потерпел 3-е поражение в смешанных единоборствах. На его счету 10 побед, еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, 46-летний француз досрочно победил легенду российского MMA, сломав ему руку.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку