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Избитый до крови боец нокаутировал соперника жесточайшей "вертушкой" (видео)

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Избитый до крови боец нокаутировал соперника жесточайшей "вертушкой" (видео)

twitter.com/MMAFighting

Неожиданное завершение поединка.

Свидетелями яркого нокаута стали зрители на турнире UFC on ESPN 29 в Лас-Вегасе в бою между чилийским бойцом смешанных единоборств Игнасио Бахамондесом и американцем Рузвельтом Робертсом.

Случился он в третьем раунде поединка. Бахамондес, у которого к тому моменту уже было в кровь избито лицо, нанес сопернику мощнейший удар ногой с разворота в лицо, после которого тот улетел в тяжелый нокаут.

  • 23-летний Бахамондес одержал 12-ю победу в карьере. В его пассиве также 4 поражения.
  • 27-летний Рузвельт потерпел 3-е поражение в смешанных единоборствах. На его счету 10 побед, еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, 46-летний француз досрочно победил легенду российского MMA, сломав ему руку. 

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