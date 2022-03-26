Издевался над бывшей девушкой: юного игрока НБА обвиняют в домашнем насилии

21-летний спортсмен рискует оказаться за решеткой.
Бывшая девушка центрового Нового Орлеана Джексона Хейса подала на игрока в суд за издевательство и нанесение побоев.
Об этом пишет TMZ.
София Джамора утверждает, что баскетболист впервые применил к ней насилие 14 февраля 2021 года в одной из гостиниц Далласа, швырнув в нее чемодан и вырвав телефон из ее рук в ответ на невинную шутку.
В своем иске Джамора также заявляет, что после этого инцидента Хейс извинился, но во время их отношений продолжал издеваться над ней, что подтверждает инцидент в июне 2021 года. Тогда полицейские прибыли в дом баскетболиста по сообщению о домашнем насилии и арестовали игрока, оказывавшего физическое сопротивление при попытке войти внутрь.
Ранее Хейсу было предъявлено 12 обвинений в правонарушениях, включая домашнее насилие и нападение на полицейских. Если вина игрока по предъявленным эпизодам будет доказана, ему грозит заключение.
Хейс проводит третий сезон в НБА, набирая в среднем 9,1 очка и 4,5 подбора в среднем за матч.
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