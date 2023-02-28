Изгнанники из Европы: Федерация шахмат России официально перешла в Азию

Шахматная федерация страны-агрессора под давлением санкций сменила членство с европейского на азиатское.

Федерация шахмат России официально перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Соответствующее решение было принято на заседании азиатской организации, сообщила на своем сайте шахматная федерация страны-агрессора.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сборные России были отстранены от всех командных соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ), а также Европейского шахматного союза (ЕШС).

В связи с санкциями Федерация шахмат России начала процесс отказа от членства в Европейской федерации и перехода в Азиатскую. В феврале этого года РФ получила разрешение на смену континентальной федерации от ФИДЕ.

Таким образом, шахматная федерация страны-агрессора стала первой с начала широкомасштабной войны России против Украины, официально сменившей членство с европейского на азиатское.

Напомним, ранее Россия собиралась выйти из УЕФА и перебраться в Азиатскую конфедерацию футбола, однако этот план страны-агрессора провалился.

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