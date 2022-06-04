"Изнурен этой процедурой": звездный футболист отозвал апелляцию по делу об интим-шантаже

"Изнурен этой процедурой": звездный футболист отозвал апелляцию по делу об интим-шантаже

Форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема смирился с приговором по обвинению в шантаже.

В прошлом году известного футболиста признали виновным в деле о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Сначала юристы Бензема подали апелляцию на это решение, однако футболист наконец-то передумал продолжать тяжбу и принял наказание, сообщает L'Equipe.

"Мой клиент изнурен этой процедурой. Да, этот отказ от апелляции означает решение признать свою вину с юридической стороны. Однако Карим Бензема всегда будет заявлять о своей невиновности в этом случае, и он никогда не хотел участвовать в шантаже Матье Вальбуэна", – цитирует издание адвоката футболиста.

Из-за ситуации с шантажом оба игрока не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызвали в национальную команду до 2021 года, он пропустил ЧМ-2018.

Напомним, что форвард мадридского "Реала" Карим Бензема стал автором лучшего забитого мяча в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

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