Изобразил мартышку с бананом перед американцем: форварда сборной Украины дисквалифицировали на год

Изобразил мартышку с бананом перед американцем: форварда сборной Украины дисквалифицировали на год

Организация решила дополнительно наказать игрока.

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировал форварда "Кременчука" и сборной Украины Андрея Денискина на год.

Денискина наказали за расистские жесты в отношении бывшего хоккеиста Донбасса Джейлена Смерека в матче чемпионата Украины. Инцидент произошел 26 сентября прошлого года.

"Расистским жестам, комментариям или действиям совершенно нет места в хоккее или где угодно, если уж на то пошло. Действия Денискина совершенно неприемлемы и недопустимы. Хотя он уже отбыл отстранение от участия в 13 играх своей команды, комиссия определила, что нужен еще один период устранения. Денискин отстранен на один год от участия во всех мероприятиях, санкционированных IIHF", — заявил президент IIHF Люк Тардифф.

Форвард "Кременчука" отстранен от всех соревнований под эгидой Международной федерации хоккея, а также международных турниров, включая товарищеские или показательные матчи.

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