Израильские футбольные фанаты вызвали громкий скандал: президент Польши жестко отреагировал

Скандальный баннер фанатов "Маккаби" Хайфа / Фото: x.com/CionaSport

Громкий скандал вспыхнул в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций между израильским "Маккаби" Хайфа и польским "Ракувом" .

Во время номинально домашнего для израильской команды поединка, который проходил в венгерском Дебрецене, болельщики "Маккаби" Хайфа развернули на трибунах баннер с надписью "Убийцы с 1939 года".

Также футболисты израильского клуба провоцировали соперника, что привело к драке между игроками после матча.

Президент Польши Кароль Навроцкий уже жестко отреагировал на этот резонансный инцидент.

"Скандальный баннер, который развернули болельщиками "Маккаби" из Хайфы, оскорбляет память польских граждан, погибших во Второй мировой войне, в том числе три миллиона евреев. Это глупость, которую нельзя описать словами", – написал Навроцкий на своей странице в соцсети X.

Кроме того, президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что организация обратится в УЕФА по поводу скандального случая.

"Провокации и фальсификация истории неприемлемы. Мы срочно обратимся к УЕФА с просьбой занять позицию и привлечь к ответственности за скандальный баннер и возмутительное поведение на трибунах во время матча "Маккаби" – "Ракув", – написал Кулеша на своей странице в соцсети X.

Сам матч закончился победой "Ракува" со счетом 2:0. Польский клуб оказался сильнее по сумме двух поединков (2:1) и прошел в раунд плей-офф отбора Лиги конференций, где сразится с болгарской "Ардой".

