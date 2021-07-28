Израильские спортсмены выяснили, сколько людей способна выдержать антисекс-кровать на Играх-2020: видео стало вирусным

Израильские спортсмены выяснили, сколько людей способна выдержать антисекс-кровать на Играх-2020: видео стало вирусным

Курьезный ролик нашумел в Сети.

Спортсмены олимпийской сборной Израиля выяснили, сколько людей способны выдержать антисекс-кровати, которыми оборудованы номера для участников Игр-2020 в Токио.

Атлеты записали видео, как, последовательно увеличивая число людей, подпрыгивали на изделии из картона, ожидая, когда оно развалится.

В итоге, кровать выдержала восемь человек. Когда же на ней подпрыгнули девять спортсменов, она таки развалилась.

"נראה כמה ישראלים צריך כדי לשבור את אחת ממיטות הקרטון": סרטון טיקטוק שהעלה שחקן נבחרת הבייסבול של ישראל לטוקיו 2020, בן ווגנר, מראה את שחקני הנבחרת "בוחנים" את עמידות המיטות בכפר האולימפי, כשהם קופצים על אחת המיטות בחדר עד שהיא נשברת@lianwildau pic.twitter.com/ATfDU70lww — כאן חדשות (@kann_news) July 27, 2021

Видео с экспериментом израильтян было опубликовано в TikTok, где оно стало невероятно популярным.

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