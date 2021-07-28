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Израильские спортсмены выяснили, сколько людей способна выдержать антисекс-кровать на Играх-2020: видео стало вирусным

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Израильские спортсмены выяснили, сколько людей способна выдержать антисекс-кровать на Играх-2020: видео стало вирусным

Associated Press

Курьезный ролик нашумел в Сети.

Спортсмены олимпийской сборной Израиля выяснили, сколько людей способны выдержать антисекс-кровати, которыми оборудованы номера для участников Игр-2020 в Токио.

Атлеты записали видео, как, последовательно увеличивая число людей, подпрыгивали на изделии из картона, ожидая, когда оно развалится.

В итоге, кровать выдержала восемь человек. Когда же на ней подпрыгнули девять спортсменов, она таки развалилась.

Видео с экспериментом израильтян было опубликовано в TikTok, где оно стало невероятно популярным.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что австралийский тренер по плаванию подорвал Сеть сумасшедшей реакцией на победу подопечной.