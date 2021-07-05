Известная легкоатлетка подалась в порно: спортсменку включали в топ-100 самых "горячих" женщин мира

Фанаты от такого шага - в восторге.
Канадская легкоатлетка Алиша Ньюман создала учетную запись на сайте для взрослых OnlyFans, где пользователи выкладывают пикантный контент для подписчиков за определенную плату.
Спортсменка призналась, что привыкла всю жизнь бороться с преградами. Ее же фото в Instagram свидетельствуют, что ее контент на новой платформе не останется без спроса.
- Ньюман выступает в секторе для прыжков в высоту с шестом.
- Она побеждала на Играх Содружества и участвовала в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где не смогла пробиться в финал.
- Ей принадлежит национальный рекорд Канады по прыжкам в высоту с шестом.
- В 2021 году Алиша была включена в топ-100 самых "горячих" женщин планеты.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, эффектная футболистка ушла из спорта ради порно.