Известная легкоатлетка подалась в порно: спортсменку включали в топ-100 самых "горячих" женщин мира

Известная легкоатлетка подалась в порно: спортсменку включали в топ-100 самых "горячих" женщин мира

Фанаты от такого шага - в восторге.

Канадская легкоатлетка Алиша Ньюман создала учетную запись на сайте для взрослых OnlyFans, где пользователи выкладывают пикантный контент для подписчиков за определенную плату.

Спортсменка призналась, что привыкла всю жизнь бороться с преградами. Ее же фото в Instagram свидетельствуют, что ее контент на новой платформе не останется без спроса.

instagram.com/alyshanewman

instagram.com/alyshanewman

instagram.com/alyshanewman

instagram.com/alyshanewman

instagram.com/alyshanewman

instagram.com/alyshanewman

instagram.com/alyshanewman

instagram.com/alyshanewman

Ньюман выступает в секторе для прыжков в высоту с шестом.

Она побеждала на Играх Содружества и участвовала в Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где не смогла пробиться в финал.

Ей принадлежит национальный рекорд Канады по прыжкам в высоту с шестом.

В 2021 году Алиша была включена в топ-100 самых "горячих" женщин планеты.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, эффектная футболистка ушла из спорта ради порно.

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