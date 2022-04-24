Известная украинская саблистка показала последствия "русского мира" в родном Николаеве (фото)

Известная украинская саблистка показала последствия "русского мира" в родном Николаеве (фото)

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан показала последствия военных преступлений России в родном Николаеве.

Олимпийская чемпионка-2008 высказалась об обстреле жилого района, в котором она выросла.

"Николаев. Это район, где я выросла. Родилась там. Ходила в школу. Это было сегодня утром. И сейчас идет обстрел. В эту самую секунду.

Ненавижу", – написала Харлан на своей странице в Instagram.

instagram.com/olgakharlan

Напомним, что чемпион Украины в составе "Азовмаша" Петр Подтикан, работавший в последнее время детским тренером, рассказал, как ему удалось спастись из блокадного Мариуполя.

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