Известная украинская теннисистка объявила о помолвке со своим тренером (фото)

Украинская теннисистка Людмила Киченок выходит замуж за своего тренера Стаса Хмарского.

Об этом первая ракетка нашей страны в парном разряде сообщила в своем Instagram.

30-летняя украинка опубликовала фото с обручальным кольцом на пальце, отметив на нем своего будущего мужа.

"День, который запомнится", – подписала Людмила фотографию, которую выложила в Instagram-сторис.

Хмарский – известный теннисный тренер. Кроме Людмилы Киченок, он сейчас также тренирует другую украинскую теннисистку Марту Костюк. Ранее он работал с экс-первой ракеткой Украины Александром Долгополовым и латвийкой Еленой Остапенко.

Людмила Киченок – чемпионка восьми турниров WTA в парном разряде. Она занимает восьмое место в мировом парном рейтинге.

Сейчас Людмила Киченок находится в турецкой Анталии, где женская сборная Украины по теннису проведет поединок Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии. Матчи состоятся с 14 по 15 апреля.

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