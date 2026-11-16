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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Известная украинская теннисистка объявила о завершении карьеры

Леся Цуренко приняла решение о завершении профессиональной карьеры.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Леся Цуренко

Леся Цуренко / © Associated Press

Украинская теннисистка Леся Цуренко завершила профессиональную карьеру.

Об этом 37-летняя спортсменка объявила на своей странице в Instagram.

"Спасибо, теннис! Я подождала некоторое время, чтобы быть в состоянии откровенно и честно поблагодарить теннис, ведь последние годы в туре сломали что-то во мне, и я стала сомневаться в своей любви к этому виду спорта.

Но сейчас, после определенного времени и работы над собой, я могу сказать, что благодарна за все, что дал мне теннис: все возможности, все уроки, счастливые моменты и, конечно же, всех замечательных людей, которых я встретила на своем пути, которые разделяли со мной этот опыт и поддерживали меня на протяжении карьеры. Я искренне благодарна каждому, кто верил в меня, когда не верила я сама, каждому, кто помогал мне и сделал мои выступления в туре возможными, кто был со мной в самые счастливые и сложные моменты.

В то же время, я должна признать, что это очень непростой момент для меня. Я не осуществила свои детские мечты и не реализовала все, чего хотела. Мое тело часто подводило меня, а ментально я не всегда могла справиться с вызовами, которые передо мной стояли. И, должно быть, мне еще нужно время, чтобы принять то, что не все сложилось так, как когда-то представляла себе маленькая я.

Но самое главное, что сейчас я знаю: жизнь без тенниса возможна. Она существует, и я могу попытаться реализовать себя в других сферах. Раньше я искренне думала, что моя жизнь закончится сразу после завершения карьеры.

Возможно, для кого это звучит слишком драматично, но именно так я себя чувствовала. В течение многих лет я почти полностью ассоциировала свою личность с теннисом и часто настолько растворялась, что теряла себя.

Впереди еще много работы, восстановления, познания себя и мира вокруг. Мир оказался гораздо более многогранным, чем я когда-либо могла представить. В нем есть столько возможностей, новых вызовов и, надеюсь, еще много счастливых моментов. А еще мне точно придется научиться ценить себя не только за то, чего я достигла, но и просто за то, кем я являюсь.

Я не знаю, какой будет следующая глава моей жизни, но впервые за долгое время мне интересно об этом узнать. Навсегда благодарна", — написала Цуренко.

Цуренко за карьеру выиграла четыре титула WTA в одиночном разряде. Наивысшей позицией Леси в мировом рейтинге стало 23-е место, которого она достигла в феврале 2019 года. В 2012 году Цуренко имела статус первой ракетки Украины.

Лучшим результатом украинки на турнирах Grand Slam стал четвертьфинал US Open-2018. Также она доходила до четвертого круга Уимблдона (2023) и Roland Garros (2018, 2023).

Ранее сообщалось, что Свитолина обратилась к украинцам после поражения в финале Итогового турнира WTA.

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