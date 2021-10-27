Известная украинская теннисистка обыграла россиянку и пробилась в четвертьфинал престижного турнира WTA

Сразу две наши соотечественницы сыграют в 1/4 финала в Клуж-Напоке.

Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напока.

В поединке 1/8 финала 32-летняя уроженка Ровенской области нанесла поражение россиянке Анастасии Гасановой. Украинка справилась с представительницей РФ за два сета - 6:2, 7:5 .

Выход в четвертьфинал турнира WTA в Румынии - лучший результат Цуренко за последние полтора года. В последний раз она заходила так далеко еще до пандемии коронавируса: в марте 2020 года Цуренко играла в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Следующей соперницей Цуренко станет победительница пары Ирина Бара (Румыния) - Ребекка Петерсон (Швеция).

Добавим, что Цуренко - не единственная представительница Украины в 1/4 финала турнира в Румынии. Ранее в эту стадию пробилась Ангелина Калинина, обыграв немку Анну-Лену Фридзам - 6:2, 6:2 .

К тому же, шанс выйти в четвертьфинал турнира в Клуж-Напоке имеет еще одна украинка - Марта Костюк. Для этого ей нужно в 1/8 финала победить немку Мону Бартель.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о расставании с тренером после продолжительного сотрудничества.

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