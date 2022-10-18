Известная украинская теннисистка решила досрочно завершить сезон: назвала причину

Леся Цуренко не будет играть до конца 2022 года.

Опытная украинская теннисистка Леся Цуренко досрочно завершила сезон-2022.

Об этом 33-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"К сожалению, вынуждена завершить выступления на турнирах в этом году, чтобы полечить локоть. Это не операция. Надеюсь, следующий год будет лучше", - написала Цуренко.

instagram.com/lesiatsurenko

Добавим, что травма локтя уже длительное время беспокоит Цуренко. Именно она вынуждала украинку неоднократно сниматься с соревнований, в том числе в этом году на турнирах в Истборне и Будапеште.

Из-за досрочного завершения текущего сезона Цуренко потеряет почти треть своих рейтинговых очков и опустится в конец топ-200 рейтинга WTA.

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