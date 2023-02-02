Известная украинская теннисистка выбила россиянку на пути в четвертьфинал турнира WTA в Таиланде

Леся Цуренко не пустила спортсменку из страны-агрессора в следующий раунд соревнований.

Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла россиянку Анну Калинскую во втором круге турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

Поединок длился два часа и 23 минуты. Цуренко разгромила соперницу из страны-агрессора в первом сете, во второй партии уступила на тай-брейке, после чего забрала решающий сет. Результат матча – 0:6, 7:6, 4:6 в пользу нашей соотечественницы.

Калинская выступала на турнире в нейтральном статусе из-за захватнической войны, которую РФ продолжает вести против Украины.

В четвертьфинале Цуренко сыграет с немкой Татьяной Марией, которая в 1/8 финала победила еще одну украинку Даяну Ястремскую – 0:6, 4:6.

Отметим, что в четвертьфинал соревнований в Хуахине также пробилась украинка Марта Костюк. Во втором круге она одолела японку Нао Хибино – 3:6, 6:7.

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