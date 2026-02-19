Известно, будет ли Украина бойкотировать Паралимпиаду из-за разрешения россиянам выступать под своим флагом

Паралимпийская сборная Украины / © Associated Press

Украина не рассматривает возможность бойкотировать зимние Паралимпийские игры-2026 из-за допуска российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Об этом сообщил глава Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Он категорически осудил разрешение спортсменам страны-агрессора выступать на Паралимпиаде под своим флагом и в то же время подчеркнул, что Украина из-за этого не собирается отказываться принимать участие в Играх.

"Я очень-очень зол и возмущен по поводу разрешения выступать под своим флагом шестерым российским спортсменам. Это ужасно, это эскалация лояльности по отношению к представителям страны-убийцы. Это не fair play.

Если мы не поедем, это будет означать позволить Путину одержать победу над украинскими паралимпийцами, над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет", – сказал Сушкевич в комментарии hromadske.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Международный паралимпийский комитет сообщил, что шесть российских и четыре белорусских спортсмена смогут принять участие в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный уже заявил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.

Напомним, в ноябре 2022 года МПК приостановил членство России и Беларуси из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины. До этого, в марте 2022-го, россиян и белорусов отстранили от участия в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине.

В сентябре 2023 года Генассамблея МПК допустила россиян и белорусов на Паралимпийские игры-2024 в нейтральном статусе.