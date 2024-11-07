Известное португальское издание назвало вратаря сборной Украины российским голкипером: он отреагировал

Анатолий Трубин категорически обратился к представителям СМИ.
Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин, ставший одним из героев матча четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов против "Баварии", попал в неожиданный конфуз.
После поединка известное португальское издание A Bola допустило ошибку в своем материале, назвав Анатолия "российским голкипером".
"Российский голкипер говорит, что всегда пытается держать свои ворота на замке", – говорится в подзаголовке новости о Трубине.
23-летний украинец уже отреагировал на вопиющую ошибку португальского СМИ, оставив лаконичное послание для журналистов в своем Instagram.
"Для всех СМИ: Я – украинец", – написал Анатолий, добавив свое фото с украинским флагом.
Отметим, что на сайте A Bola уже исправили свою ошибку, и теперь Трубин подписан как "украинский голкипер".
В матче против "Баварии" украинский вратарь совершил девять сейвов и пропустил лишь один гол. Лиссабонский клуб потерпел минимальное выездное поражение от мюнхенцев (0:1).
В общей сложности в этом сезоне Анатолий провел 15 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, пропустил 11 голов и 7 поединков отыграл "на ноль".
После четырех туров "Бенфика" с 6 очками занимает 19-ю позицию в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. В следующем туре "орлы" 27 ноября на выезде сразятся с "Монако".
Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
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