Ранее Квинси Промес получил 1,5 года лишения свободы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Амстердамский суд признал форварда московского "Спартака" Квинси Промеса причастным к контрабанде кокаина в размере более 1350 килограммов.

Как сообщает Voetbal International, 32-летнего нидерландского футболиста заочно приговорили к 6 годам заключения, тогда как прокуратура требовала для него девять лет лишения свободы.

Сам Промес отсутствовал на заседании, поэтому не сделал никакого заявления касательно инкриминируемых ему правонарушений. По словам адвокатов нидерландца, Квинси отрицает свою причастность к преступлению. Они собираются оспаривать приговор.

Факт контрабанды был зафиксирован в январе 2020 года в порту Антверпена. В тот момент Промес выступал за амстердамский "Аякс". Кокаин перевозили на борту контейнеровоза, запрещенные вещества были спрятаны в мешках с морской солью. Сотрудникам бельгийской таможни удалось перехватить одну из партий наркотиков из Бразилии.

Стоит отметить, что летом 2023 года Промеса приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году. Футболист подрался и ударил ножом в колено родственника, которого заподозрил в краже драгоценного ожерелья у своей тети.

Несмотря на приговор амстердамского суда, звездный игрок не оказался за решеткой. В 2021 году он перешел в "Спартак", за который ранее играл с 2014 по 2018 год. СМИ сообщали, что Промес боится возвращаться на родину, чтобы не сесть в тюрьму. Согласно слухам, чтобы избежать экстрадиции, форвард даже начал процесс получения российского гражданства. В настоящее время он продолжает выступить в государстве-террористе.

Промес известен в Европе по своим выступлениям за "Аякс" и "Севилью". В составе сборной Нидерландов он сыграл 50 матчей и забил 7 голов.

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