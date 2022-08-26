Известного игрока НБА арестовали в аэропорту из-за связи с наркотиками: что известно

Американский баскетболист Торин Принс может серьезно пострадать из-за дела с опасными наркотиками.

В четверг, 25 августа, баскетболист "Миннесоты" Торин Принс был арестован в международном аэропорту Майами.

Об этом сообщил журналист Энди Слейтер в Twitter.

Отмечается, что этот арест связан с делом об "опасных наркотиках". Принса взяли под стражу и доставили в исправительный центр Тернера Гилфорда Найта в Майами. Сам ордер был издан в штате Техас.

SLATER SCOOP: Minnesota Timberwolves' Taurean Prince был arrested on fugitive warrant этот достопримечательности в Miami International Airport, multisource tell me.



Warrant is from Texas regarding “ненадежных drugs,” I'm told. pic.twitter.com/i7jtHyXDVu — Andy Slater (@AndySlater) Август 26, 2022

Недавно 28-летний форвард подписал новый двухлетний контракт с "Миннесотой" на 16 миллионов долларов.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 7,3 очка, совершал 2,5 подбора и отдавал 1 результативную передачу.

Напомним, что Ванесса Брайант, вдова пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта, выиграла суд по делу о распространении снимков с места гибели ее мужа и дочери Джианны.

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