Известного испанского футболиста приговорили к длительному заключению за изнасилование

Рафа Мир / © Associated Press

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Испанского форварда "Севильи" Рафу Мира приговорили к 8,5 годам заключения за изнасилование.

Об этом сообщает издание Marca.

Следствие касалось инцидента, который произошел в сентябре 2024 года. Тогда Рафа выступал на правах аренды за "Валенсию". Он и его друг Пабло Хара привели из ночного клуба двух девушек, которые позже обвинили их в сексуальном насилии.

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28-летний футболист получил 7 лет тюрьмы за сексуальное насилие и еще 1,5 года за нанесение телесных повреждений потерпевшей.

Приговор также предусматривает запрет приближаться к жертве ближе чем на 500 метров в течение следующих 10 лет. Рафа обязан выплатить потерпевшей 64 тысяч евро компенсации: 14 тысяч евро за физические повреждения и 50 тысяч евро — за моральный ущерб).

Другой обвиняемый по делу Пабло Хара получил 2,5 года заключения, а также штраф 6 280 евро за сексуальное насилие и нанесениелегких телесных повреждений второй женщине.

Приговор еще не окончательный и может быть обжалован в судах высшей инстанции.

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Мир перешел в "Севилью" в 2021 году из "Вулверхэмптона". В прошлом сезоне он играл на правах аренды за "Эльче", в составе которого провел 29 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.

Ранее сообщалось, что в возрасте 39 лет умер известный украинский футболист.

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