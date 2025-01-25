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Известного российского боксера Поветкина снова дисквалифицировали за употребление допинга

Известного российского боксера Поветкина снова дисквалифицировали за употребление допинга

Александр Поветкин / Фото: Associated Press

Все результаты поединков спортсмена из страны-агрессора с 2014 года были аннулированы.

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин получил четыре года дисквалификации за употребление запрещенных веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по допинг-тестированию (ITA).

Решение касательно дисквалификации 45-летнего Поветкина было принято на основании данных, полученных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из московской лаборатории.

Отстранение боксера продлится до 20 октября 2028 года. Кроме того, все его результаты с 28 сентября 2014 года до начала временного отстранения 9 сентября 2024 года аннулировали.

Ранее Поветкина уже дважды дисквалифицировали за употребление допинга. В мае 2016-го в его допинг-пробе обнаружили мельдоний, а в декабре того же года нашли остарин.

В последний раз Поветкин выходил на ринг в марте 2021 года. Тогда он проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту, после чего объявил о завершении карьеры.

На профессиональном ринге россиянин провел 40 боев, одержал 36 побед и потерпел 3 поражения. Еще один поединок завершился вничью.

Поветкин дважды бился за чемпионские пояса. В 2013 году он единогласным решением судей проиграл украинцу Владимиру Кличко, а в 2018-м был нокаутирован британцем Энтони Джошуа.

Отметим, что Поветкин публично поддержал полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину. Кроме того, в мае 2024-го его назначили заместителем губернатора Вологодской области РФ.

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