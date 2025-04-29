Известного украинского боксера судят по обвинению в краже имущества

Евгений Хитров

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Украинского боксера Евгения Хитрова судят по обвинению в краже имущества.

Об этом сообщило издание "СВОЇ Кривий Ріг".

26 апреля 36-летний спортсмен был задержан на въезде в Кривой Рог. Ему предъявлены обвинения в системном хищении имущества с сельхозпредприятий.

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Впоследствии Центрально-Городской суд Кривого Рога избрал Хитрову меру пресечения на время следствия – содержание под стражей с правом выйти под залог более чем в 420 тысяч грн.

Сообщается, что боксеру и его сообщнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Хитров – президент федерации бокса в Кривом Роге. Он был участником Олимпиады-2012, где в 1/8 финала потерпел очень спорное поражение от британца Энтони Огого. Украинец дважды отправлял соперника в нокдаун и по сумме трех раундов общий счет был ничейным (18:18), но судьи отдали победу местному боксеру.

Евгений становился чемпионом мира в среднем весе по версии Североамериканской боксерской федерации (NABF) и чемпионом США во втором среднем весе по версии WBC. В 2011 году он завоевал "золото" чемпионата мира среди любителей.

Хитров закончил профессиональную карьеру в 2019 году, одержав 20 побед (17 – нокаутом) при двух поражениях. В последнем бою он победил техническим нокаутом в третьем раунде ганского боксера Эрнеста Амузу.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC, боксировавший с Фьюри и Джошуа, на мотицикле насмерть сбил девушку.