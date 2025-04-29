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Известного украинского боксера судят по обвинению в краже имущества
Евгения Хитрова подозревают в причастности к воровству на сельхозпредприятиях.
Украинского боксера Евгения Хитрова судят по обвинению в краже имущества.
Об этом сообщило издание "СВОЇ Кривий Ріг".
26 апреля 36-летний спортсмен был задержан на въезде в Кривой Рог. Ему предъявлены обвинения в системном хищении имущества с сельхозпредприятий.
Впоследствии Центрально-Городской суд Кривого Рога избрал Хитрову меру пресечения на время следствия – содержание под стражей с правом выйти под залог более чем в 420 тысяч грн.
Сообщается, что боксеру и его сообщнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Хитров – президент федерации бокса в Кривом Роге. Он был участником Олимпиады-2012, где в 1/8 финала потерпел очень спорное поражение от британца Энтони Огого. Украинец дважды отправлял соперника в нокдаун и по сумме трех раундов общий счет был ничейным (18:18), но судьи отдали победу местному боксеру.
Евгений становился чемпионом мира в среднем весе по версии Североамериканской боксерской федерации (NABF) и чемпионом США во втором среднем весе по версии WBC. В 2011 году он завоевал "золото" чемпионата мира среди любителей.
Хитров закончил профессиональную карьеру в 2019 году, одержав 20 побед (17 – нокаутом) при двух поражениях. В последнем бою он победил техническим нокаутом в третьем раунде ганского боксера Эрнеста Амузу.
Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC, боксировавший с Фьюри и Джошуа, на мотицикле насмерть сбил девушку.