Анастасии Павлюченкой не позволили выступить на соревнованиях даже в нейтральном статусе.

Российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову депортировали из Чехии, куда она приехала для участия в турнире WTA 250 в Праге.

32-летняя спортсменка из государства-террориста (WTA №98) пожаловалась за невозможность сыграть на соревнованиях в своем Instagram.

"Приветствие. Как вы видели в предыдущем посте, я не смогу участвовать в турнире в Праге. Сейчас я продолжаю подготовку на хардовых кортах US Series. Увидимся в Цинциннати и US Open", – написала Павлюченкова.

В июне этого года Чехия запретила российским спортсменам и командам выступать на соревнованиях на территории страны.

Кроме того, правительство Чехии запретило своим спортсменам и командам участвовать в соревнованиях, проводимых на территории РФ.

Добавим, что WTA выступила с заявлением, где вступилась за теннисистку из страны-агрессора, которая была депортирована из Чехии.

"Правила WTA утверждают, что всем игрокам должно быть разрешено участвовать в соревнованиях WTA исключительно на основе заслуг, без дискриминации", – говорится в заявлении WTA.

Отметим, что это уже не первый случай, когда цивилизованные страны подобным образом относятся к спортсменам из государства-террориста. Ранее в Польшу не пустили российскую теннисистку Веру Звонареву, поддерживающую диктаторский режим Владимира Путина.

Напомним, WTA и ATP допускают теннисистов из России и Беларуси на турниры в нейтральном статусе. Организации отказались отстранить игроков из стран-агрессоров от участия в соревнованиях.

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