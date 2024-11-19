Известные украинские футболисты жестко разнесли предателя Тимощука, выигравшего суд против УАФ в Лозанне

В понедельник, 18 ноября, стало известно, что бывший капитан и рекордсмен по количеству матчей за сборную Украины Анатолий Тимощук выиграл суд против Украинской ассоциации футбола (УАФ), которая ранее вычеркнула его из истории украинского футбола.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию Тимощука и отменил санкции, которые к нему в марте 2022 года применила УАФ, когда лишила всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии, удалила из официального реестра сборных и пожизненно запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

На позорное решение CAS в отношении Тимощука уже отреагировали многие известные украинские футболисты, в том числе и его бывшие партнеры по национальной сборной. Их слова приводит Sport-express.ua.

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артём Милевский

"Тимощук – это просто х*й. Мне о нем ничего сказать. Я с ним никогда близко не общался, даже когда в сборной был. Он постоянно общался с Левченко и другими ребятами, но не со мной и Алиевым. Как оказалось, чуйка нас не подвела.

Как Тимощук вел себя в сборной? Ставил из себя, типа он "очень хороший футболист". Но я его близко к себе никогда не подпускал. Я думаю, Тимощук уже никогда не вернется в Украину. Алиич ему точно вп**дюрит боковой", – сказал Милевский.

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев

"У нас есть президент УАФ, пусть думает, что делать дальше. Мое мнение – Тимощуку уже ничего не поможет, но я этого решения Лозанны не приветствую. Он не заслуживает ничего! Даже того, чтобы о его фамилии у нас вспоминали.

Тимощук в Украину уже не приедет. Он обоссанное, сцикливое чучело. А если даже приедет, то вы знаете, что с ним сделает народ, в том числе и я. Мы его на части разорвем! Я уверен, что это обосранное чучело никогда в жизни сюда не приедет", – сказал Алиев.

Бывший защитник "Шахтера", "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий

"Да забейте вы уже на этого шакала. Выиграл суд? Ну и флаг ему в руки или лучше в одно место. Пусть радуется своим наградам. Тимощук просто удовлетворил свои амбиции, которые никому не нужны. Это пропащий человек, о котором вообще не нужно вспоминать. Он уже давно показал, что не является украинцем.

Почему Лозанна стала на сторону Тимощука? Наверное, у них есть какие-то критерии, по которым они оценивают ситуацию, несмотря на то, что происходит в нашей стране. Но для Украины ясно одно: Тимощук – это предатель. На этом точка. И не нужно ему уже делать рекламу. Плохая реклама – это тоже реклама. Мне даже противно вспоминать об этом человеке. Его уже не будет в Украине. Пусть следует за русским кораблем", – сказал Федецкий.

Экс-хавбек "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец

"Лозанна не смотрит на то, что у нас идет война, они подходят к вопросу с профессиональной точки зрения, что если он выиграл эти трофеи, то они принадлежат ему. Но это формальность. УАФ лишила его всех регалий, чтобы он увидел, что весь народ Украины его презирает. Для нас Тимощук – предатель, и УАФ хотела показать, что он недостоин этих наград.

А то, что он там выиграл суд, нас уже не интересует. Тимощук для нас – это пустое место. Его награды не имеют для нас цены в его лице. Наверное, Тимощук хотел нам что-то доказать, но доказал только одно – что он ко**еный урод.

Он цеплял на себя сине-желтые ленточки, а в душе был гнилым человеком без каких-либо ценностей. Завтра он и россиян бросит, послезавтра еще кого-нибудь. Таких людей нам не надо, хорошо, что он свалил отсюда. Обратной дороги ему нет", – сказал Кополовец.

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо

"Да хрен с ней, с той Лозанной, но я хочу спросить Тимощука: "Что тебе это даст? Ну выиграл ты, а что дальше?". Его в Украине не воспринимают. Может, он думает, что на его памятнике что-то напишут. Тимощук родился в Украине, которую российские войска ежедневно бомбят, убивают наших людей, а он продолжает работать в стране-террористе.

Да что тут говорить, если он даже о своих детях от первой жены не думает, забыл о них и не помогает. Как пойти против своих детей, против своей крови? Я этого не понимаю. Закончится война, его дети будут изучать историю и поймут, что их отец предал родину. У Тимощука просто мозгов нет! В Украину он уже не вернется. Манкурт!", – сказал Сабо.

Отметим, что Тимощук после начала полномасштабной войны России против Украины никак не осудил действия государства-агрессора и продолжает работать в тренерском штабе питерского "Зенита".

Напомним, Тимощук был рекордсменом по количеству сыгранных матчей за сборную Украины – 144 поединка в сине-желтой футболке.

В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против Тимощука сроком на 10 лет. Ему запретили въезд в Украину. Также он лишен всех государственных наград, не имеет права на получение в собственность земельных участков, блокированы все его активы – финансы, движимое и недвижимое имущество.

В сентябре 2024 года Тимощук передал футболку "Зенита" со своим автографом на аукцион для помощи Курской области, где сейчас идет операция ВСУ.

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