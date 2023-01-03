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Известный американский гонщик и звезда YouTube Кен Блок разбился насмерть: подробности трагедии

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Известный американский гонщик и звезда YouTube Кен Блок разбился насмерть: подробности трагедии

Фото из открытых источников

Спортсмен попал в смертельную аварию на снегоходе.

Знаменитый американский раллийный гонщик и шоумен Кен Блок погиб в аварии на снегоходе в штате Юта.

Печальное известие сообщила команда Hoonigan Racing Division.

"С глубоким сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб в результате аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и легендой. Нам будет невероятно его не хватать", – говорится в заявлении.

По информации полиции, 55-летний американец упал со снегохода во время крутого спуска и погиб от полученных травм. Его снегоход опрокинулся и приземлился прямо на него.

Кто такой Кен Блок?

Кен Блок – легенда автоспорта. Он 23 раза побеждал на различных раллийных гонках в США, участвовал в WRC и шесть раз триумфовал на чемпионате мира по ралли-кроссу.

Также американец стал звездой YouTube благодаря роликам GYMKHANA, где он демонстрировал фантастические трюки на им же сконструированных автомобилях.

Кроме того, Кен Блок был одним из основателей и гендиректором компании DC Shoes, производящей одежду и обувь для скейтбордистов. У него остались жена Люси и трое детей.

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Дата публикации
Просмотры
3727
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