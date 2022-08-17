Известный американский ринг-анонсер на украинском представил Усика на открытой тренировке (видео)

Знаменитый американский ринг-анонсер Дэвид Диаманте эпически представил чемпиона мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика перед открытой тренировкой, посвященной предстоящему реваншу с британцем — Энтони Джошуа.

Так, ведущий боксерских шоу решил перейти на украинский язык, чтобы выразить свою поддержку Украине и самому боксеру.

Отметим, что перед этим ринг-анонсер по-английски перечислил все достижения Усика.

"Леди и джентльмены, встречайте действующего чемпиона. Его профессиональный рекорд – 19 боев, 19 побед, 13 нокаутом. Он с гордостью сражается и представляет свой дом – Киев, Украина. Встречайте 22-го олимпийского чемпиона, бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе", — сказал Диаманте.

А вот уже после этого он на украинском пригласил Александра на ринг.

"Дамы и господа! Поздравляю! Александр Усик!".

Сам Диаманте после события совершил репост этого эпизода в сторис на своей странице в социальной сети Instagram.

Фото: instagram.com/daviddiamante

Добавим, что Дэвид, который в конце 2021 года попал в жуткое ДТП, неоднократно работал на боях Александра Усика. В частности, именно он был ведущим официальной церемонии взвешивания перед поединком украинца с Дереком Чисорой. Также Диаманте объявлял вердикт судей в битве Усика против россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), когда Саша стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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