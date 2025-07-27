Известный американский тренер оценил шансы Паркера в потенциальном бою с Усиком

Александр Усик / © Associated Press

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Известный американский тренер по боксу Андре Розье оценил шансы обязательного претендента на пояс WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера в потенциальном бою с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

По его мнению, никому не по силам победить украинца, пока он не постарел.

"Усик – непобедим, он одолел всех. Единственный, кто сейчас может приблизиться к нему – это Паркер. Мне нравится Джозеф, но я не думаю, что кто-то может побить Усика. По моему мнению, пока он не постарел, его невозможно остановить", – сказал Розье в интервью Seconds Out.

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Отметим, что Усику после победы в реванше над британцем Даниелем Дюбуа уже назначили обязательную защиту титула WBO против Паркера. Украинцу и новозеландцу дали 30 дней, чтобы договориться о проведении поединка, иначе будут назначены промоутерские торги.

Если Усик откажется биться с Паркером, то пояс WBO станет вакантным и Александр потеряет звание абсолютного чемпиона мира.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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После победы Усика над Дюбуа в реванше Паркер поднялся в ринг и вызвал украинца в бой. Александр ответил, что сейчас просто хочет отдохнуть.